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Стало відомо, скільки ПСЖ заплатить "Борнмуту" за трансфер Забарного
Контракт українського захисника з парижанами буде розрахований до 2030 року.
Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний переходить до французького ПСЖ.
Як стверджує авторитений інсайдер Ніколо Скіра, сторони остаточно домовилися про трансфер 22-річного українця.
За українського оборонця "вишні" отримають 68 мільйонів євро. Забарний підпише контракт до 2030 року. Незабаром про трансфер оголосять офіційно.
Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.
У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.
Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.