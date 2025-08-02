ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, скільки ПСЖ заплатить "Борнмуту" за трансфер Забарного

Контракт українського захисника з парижанами буде розрахований до 2030 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний переходить до французького ПСЖ.

Як стверджує авторитений інсайдер Ніколо Скіра, сторони остаточно домовилися про трансфер 22-річного українця.

За українського оборонця "вишні" отримають 68 мільйонів євро. Забарний підпише контракт до 2030 року. Незабаром про трансфер оголосять офіційно.

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie