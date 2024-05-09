Тривала понад три хвилини: Ломаченко та Камбосос провели битву поглядів (відео)

Вже 12 травня українець та австралієць позмагаються в ринзі за пояс чемпіона світу.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос провели битву поглядів напередодні їхнього титульного бою.

Українець та австралієць понад три хвилини пильно вдивлялися в очі один одному, після чого боксерів розвели по різні боки сцени представники їхніх команд.

Відео битви поглядів Ломаченка та Камбососа

LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF FOR OVER 3 MINUTES #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/AjiDkmhP20 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 9, 2024

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. На рахунку 36-річного уродженця Білгород-Дністровського 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. У послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри.

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