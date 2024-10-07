Україна – Грузія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє проти команди Грузії в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Грузія

Матч Україна – Грузія можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також поєдинок покаже канал MEGOGO Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В Інтернеті матч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Грузія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу підопічних Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,21. Нічия – 3,35. Виграш Грузії – 3,60.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), а відтак посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія з 6 очками лідирує у квартеті – команда Віллі Саньйоля розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Албанія та Чехія, які мають у своєму активі по 3 бали, 11 жовтня зустрінуться у Празі.

Зазначимо, що після очного поєдинку українська збірна в 4-му турі Ліги націй 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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