Ювентус - Дженоа: де дивитися та ставки букмекерів на принциповий для Шевченка матч Серії А

Ювентус - Дженоа: де дивитися та ставки букмекерів на принциповий для Шевченка матч Серії А

Український фахівець постарається здобути першу перемогу на чолі "грифонів".

У неділю, 5 грудня, Андрій Шевченко проведе четвертий поєдинок на чолі італійського "Дженоа". Протистояти команді українського тренера в рамках 16-го туру Серії А буде найбільш титулований клуб країни - "Ювентус".

Саме проти "Старої синьйори" Шевченко в складі "Мілана" завжди мав дуже непрості та надзвичайно важливі зустрічі. Найбільш пам'ятним для українських уболівальників є фінал Ліги чемпіонів 2003 року, коли "россонері" здолали туринців у серії пенальті, а вирішальний 11-метровий реалізував Шевченко.

Тепер Шевченко вже в ролі тренера генуезького клубу зіткнеться з принциповими суперниками. Очки в цьому протистоянні екскерманичу збірної України вкрай потрібно здобувати, адже його нинішня команда за підсумками сезону ризикує вилетіти з Серії А.

Де дивитися матч Ювентус - Дженоа

На території України поєдинок Шевченка проти туринського клубу покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А.

Прогнози букмекерів на матч Ювентус - Дженоа

Абсолютним фаворитом поєдинку у букмекерів є команда Массіміліано Аллегрі. На перемогу "б'янконері" можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия - 6,40. Тріумф підопічних Шевченка - 15,00.

У трьох перших іграх біля керма генуезького клубу 45-річний українець набрав лише одне очко: програв "Ромі" Жозе Моурінью (0:2) , зіграв унічию з "Удінезе" (0:0) та розгромно поступився "Мілану" (0:3) . "Грифони" йдуть у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце з 10 очками після 15 турів Серії А.

, та . "Грифони" йдуть у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце з 10 очками після 15 турів Серії А. "Ювентус" розташувався на сьомій сходинці, маючи 24 бали у своєму активі.

У 17-му турі Серії А команда Шевченка 10 грудня зіграє в надзвичайно принциповому генуезькому дербі з "Сампдорією", а "Стара синьйора" на наступний день зустрінеться з "Венецією".

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