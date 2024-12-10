Ювентус – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 11 грудня, "Ювентус" прийме "Манчестер Сіті" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні у Турині. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів італійський та англійський клуби мають однакову кількість очок (по 8), посідаючи 19-те та 17-те місця відповідно у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше "б'янконері" перемогли ПСВ (3:1) та "РБ Лейпциг" (3:2), поступилися "Штутгарту" (0:1), а також зіграли внічию проти "Лілля" (1:1) та "Астон Вілли" (0:0).

"Небесно-блакитні" зіграли внічию з "Інтером" (0:0), розгромили братиславський "Слован" (4:0) та празьку "Спарту" (5:0), а також зазнали нищівної поразки від "Спортинга" (1:4) і зіграли внічию з "Феєнордом" (3:3).

Де дивитися матч Ювентус – Манчестер Сіті

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Прогнози букмекерів на матч Ювентус – Манчестер Сіті

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли приймаються ставки з коефіцієнтом 2,06. Нічия – 3,40. Виграш "Старої синьйори" – 3,80.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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