Збірна України зіграє з Польщею перед стартом Євро-2024: названо дату товариського матчу

Раніше "синьо-жовті" анонсували спаринг проти Молдови.

Збірна України з футболу назвала ім'я ще одного суперника перед стартом фінального турніру Євро-2024. Команда Сергія Реброва проведе товариський матч проти збірної Польщі.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинок відбудеться 7 червня та буде гостьовим для української збірної. Місце та точний час проведення спарингу оголосять пізніше.

Зазначимо, що раніше збірна України анонсувала проведення товариського матчу зі збірною Молдови, який відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Загалом у червні підопічні Реброва планують провести три контрольні поєдинки. Дату проведення ще одного спарингу та ім'я суперника оприлюднять одразу після підписання відповідного контракту.

Додамо, що вже 14 березня "синьо-жовті" розпочнуть збір в іспанській Марбельї, який буде присвячений підготовці до півфіналу плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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