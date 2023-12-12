Зоря – Брейдаблік: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

У четвер, 14 грудня, луганська "Зоря" зіграє з ісландським "Брейдабліком" у матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для луганців поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Перед заключним туром "Зоря" (4 очки) посідає третє місце у групі B та остаточно втратила шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій. "Брейдаблік" з нулем у графі залікових пунктів йде на останній позиції й також залишився без єврокубкової весни.

Додамо, що в матчі 2-го туру поточного розіграшу Ліги конференцій "Зоря" на виїзді обіграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Це єдина перемога луганського клубу на груповій стадії цього євросезону.

В іншому матчі шостого туру цього квартету ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів (12 очок) прийме бельгійський "Гент" (13 балів). Обидва клуби гарантували собі участь у плейоф і позмагаються за підсумкове перше місце.

Зазначимо, що переможці груп напряму виходять до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Де дивитися матч Зоря – Брейдаблік

На території України поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги конференцій між "Зорею" і "Брейдабліком" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Зоря – Брейдаблік

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Зорю". На перемогу бронзового призера чемпіонату України приймаються ставки з коефіцієнтом 1,81. Нічия – 4,00. Виграш ісландського колективу – 4,40.

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