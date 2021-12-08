Зоря - Буде-Глімт: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Зоря - Буде-Глімт: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Для "чорно-білих" на кону залишається лише престиж.

У четвер, 9 грудня , луганська "Зоря" проведе матч заключного, шостого, туру групової стадії Ліги конференцій проти норвезького "Буде-Глімт".

Поєдинок відбудеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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Де дивитися матч Зоря - Буде-Глімт

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Зоря - Буде-Глімт

Так, фаворитом цього протистояння є норвезький колектив. На їхню перемогу коефіцієнт становить 1,91. Нічия - 3,74. Перемога підопічних Віктора Скрипника, своєю чергою, оцінюється в 3,78.

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