Зоря - Буде-Глімт: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Для "чорно-білих" на кону залишається лише престиж.
У четвер, 9 грудня, луганська "Зоря" проведе матч заключного, шостого, туру групової стадії Ліги конференцій проти норвезького "Буде-Глімт".
Поєдинок відбудеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
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Де дивитися матч Зоря - Буде-Глімт
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Зоря - Буде-Глімт
Так, фаворитом цього протистояння є норвезький колектив. На їхню перемогу коефіцієнт становить 1,91. Нічия - 3,74. Перемога підопічних Віктора Скрипника, своєю чергою, оцінюється в 3,78.
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- Із турнірної точки зору матч проти "Буде-Глімт" для українського колективу на матиме жодного турнірного значення, адже вони вже точно залишаться на третій позиції в групі, яка не дає можливість продовжити боротьбу в третьому за престижністю єврокубку. Наразі в активі "Зорі" шість очок;
- "Буде-Глімт" у разі перемоги над луганчанами посяде перше місце та, як наслідок, кваліфікується до 1/8 фіналу турніру. В разі нічиєї або поразки норвежцям потрібно буде дивитися на результат паралельної зустрічі, в якій поміряються силами італійська "Рома" та болгарський ЦСКА. Якщо там "вовки" не переможуть, то "Буде-Глімт" завершить груповий етап лідером квартету;
- У Норвегії "Буде-Глімт" розібрався з "Зорею" (3:1).