Зробили "Барселоні" подарунок: "Реал" вдруге поспіль спіткнувся у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Вершкові" відстали від "синьо-гранатових" уже на дев'ять очок.

Мадридський "Реал" на виїзді зіграв унічию з "Бетісом" у матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги – 0:0 .

На початку поєдинку підопічні Карло Анчелотті відправили м'яч до сітки воріт суперника, але гол Каріма Бензема було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через гру рукою.

Загалом "Королівський клуб" більше атакував, але забити хоча б раз мадридці так і не змогли.

Український воротар "бланкос" Андрій Лунін не потрапив до заявки на цей матч через гастроентерит.

Таким чином, "Реал" втратив очки у другому матчі Примери поспіль. Раніше "вершкові" на "Сантьяго Бернабеу" зіграли внічию з "Атлетіко".

Огляд матчу

"Реал" (53 очки) продовжує посідати другу сходинку в Ла Лізі, відставання мадридців від лідера чемпіонату – "Барселони" – становить уже 9 балів. "Бетіс" (41 пункт) йде на п'ятій позиції.

У наступному турі "вершкові" 11 березня прийматимуть "Еспаньйол", а "Бетіс" наступного дня завітає в гості до "Вільярреала". Крім того, 9 березня "зелено-білі" в Англії проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з "Манчестер Юнайтед".

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