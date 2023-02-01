ЗСУ ліквідували на фронті генсека Федерації карате Росії

Сергій Увицький загинув в Україні, куди прийшов у складі армії окупантів.

Генеральний секретар Федерації кіокушинкай Росії Сергій Увицький загинув на Донбасі під час участі у війні проти України.

Про це в середу, 1 лютого, повідомила пресслужба федерації.

41-річний Увицький воював проти України у добровольчому загоні Російської спілки бойових мистецтв "Союз", куди також вступили й інші представники цього виду спорту.

Зокрема Сергій Плеханов (дворазовий чемпіон Кубка Оями в Японії, чемпіон Японії К1), Віктор Горн (чемпіон Кубка світу, чемпіон Європи), Всеволод Мохірєв (тренер та керівник однієї з міських організацій кіокушинкай) та інші. Командиром загону став Раміль Габбасов (виконавчий директор РСБМ та директор Федерації всестильового карате).

Увицький був срібним призером чемпіонату Європи 2010 року, переможцем та багаторазовим призером першостей країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст Олександр Подставкін.

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