Українські прикордонники зі стрілецької зброї "відмінусували" ударний дрон РФ

На Донеччині українські прикордонники знищили ударний безпілотник російської окупаційної армії, яким ворог намагався скинути снаряди на наші позиції.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними ДПСУ, ворожий дрон намагався стабілізуватися та скинути боєприпаси. Охоронці кордону розстріляли повітряну ціль зі стрілецької зброї.

"На Донеччині бійці ДПСУ виявили політ ворожого дрона. Квадрокоптер загарбників намагався стабілізуватись та скинути боєприпаси. Охоронці кордону розстріляли повітряну ціль зі стрілецької зброї. Безпілотник окупантів вибухнув у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 26 січня українські військовослужбовці ліквідувати 24 дрона-камікадзе "Shahed-136/131".

Днем раніше українські війська ліквідували ворожий штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

А ще раніше на східному напрямку українські захисники знищили три російські вертольоти Ка-52.

Як повідомлялося, військові контррозвідники Служби безпеки України за допомогою дрона атакували позицію ворога на сході і знищили групу росіян.

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