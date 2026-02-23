ТСН в социальных сетях

Гороскоп на картах Таро на 23 февраля – 1 марта: для кого неделя станет поворотной

Гороскоп по картам Таро на неделю 23 февраля – 1 марта указывает на период резких решений, финансовых возможностей и неожиданных новостей для части знаков зодиака.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Неделя 23 февраля – 1 марта может резко изменить планы для нескольких знаков зодиака.

Главная карта недели — Колесо Фортуны

Это Аркан перемен. События могут развиваться быстро, а планы изменяться без предупреждения. Неделя не о стабильности, а о движении. Те, кто не боится решений, получат преимущество.

ТОП-3 знака недели

Близнецы — Маг

Время инициативы. Вы можете повлиять на ситуацию больше, чем вы думаете. Возможен старт нового проекта или открывшая перспективу договоренность.

Лев — Солнце

Неделя приносит положительные новости, поддержку или признание. Ваши действия будут иметь заметный результат.

Козорог — Колесница

Рывок вперед. Длительно тормозившиеся дела могут сдвинуть. Главное – не медлить.

Кому следует быть осторожными

Телец — Пятерка Пентаклов

Финансовая осторожность обязательна. Избегайте риска.

Скорпион — Башня

Возможен резкий поворот событий. Не сопротивляйтесь изменениям — они открывают новый этап.

Прогноз для всех знаков

Овен Рыцарь Жезлов
Активная неделя, но следует избегать поспешных решений.

Телец Пятерка Пентаклов
Контролируйте расходы и не доверяйте сомнительным обещаниям.

Близнецы Маг
Инициатива принесет результат.

Рак Верховная Жрица
Интуиция поможет избежать ошибок.

Лев Солнце
Период удачи и поддержки.

Дева Восьмерка Пентаклей
Результат зависит от вашей сосредоточенности.

Весы Справедливость
Важные решения требуют взвешенности.

Скорпион Башня
Старое рушится, чтобы появилось новое.

Стрелец Туз Жезлов
Новый шанс или идея.

Козорог — Колесница
Движение вперед из-за решимости.

Водолей Звезда
Возникает новая перспектива.

Рыбы Двойка Кубков
Благоприятное время для партнерства.

Неделя 23 февраля – 1 марта может стать точкой поворота. Карты Таро указывают: быстрота реакции определит результат.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

