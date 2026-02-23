Гороскоп на картах Таро на 23 февраля – 1 марта: для кого неделя станет поворотной

Карты Таро / © ТСН.ua

Неделя 23 февраля – 1 марта может резко изменить планы для нескольких знаков зодиака.

Главная карта недели — Колесо Фортуны

Это Аркан перемен. События могут развиваться быстро, а планы изменяться без предупреждения. Неделя не о стабильности, а о движении. Те, кто не боится решений, получат преимущество.

ТОП-3 знака недели

Близнецы — Маг

Время инициативы. Вы можете повлиять на ситуацию больше, чем вы думаете. Возможен старт нового проекта или открывшая перспективу договоренность.

Лев — Солнце

Неделя приносит положительные новости, поддержку или признание. Ваши действия будут иметь заметный результат.

Козорог — Колесница

Рывок вперед. Длительно тормозившиеся дела могут сдвинуть. Главное – не медлить.

Кому следует быть осторожными

Телец — Пятерка Пентаклов

Финансовая осторожность обязательна. Избегайте риска.

Скорпион — Башня

Возможен резкий поворот событий. Не сопротивляйтесь изменениям — они открывают новый этап.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Активная неделя, но следует избегать поспешных решений.

Телец — Пятерка Пентаклов

Контролируйте расходы и не доверяйте сомнительным обещаниям.

Близнецы — Маг

Инициатива принесет результат.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет избежать ошибок.

Лев — Солнце

Период удачи и поддержки.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Результат зависит от вашей сосредоточенности.

Весы — Справедливость

Важные решения требуют взвешенности.

Скорпион — Башня

Старое рушится, чтобы появилось новое.

Стрелец — Туз Жезлов

Новый шанс или идея.

Козорог — Колесница

Движение вперед из-за решимости.

Водолей — Звезда

Возникает новая перспектива.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятное время для партнерства.

Неделя 23 февраля – 1 марта может стать точкой поворота. Карты Таро указывают: быстрота реакции определит результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.