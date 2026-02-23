- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп на картах Таро на 23 февраля – 1 марта: для кого неделя станет поворотной
Гороскоп по картам Таро на неделю 23 февраля – 1 марта указывает на период резких решений, финансовых возможностей и неожиданных новостей для части знаков зодиака.
Неделя 23 февраля – 1 марта может резко изменить планы для нескольких знаков зодиака.
Главная карта недели — Колесо Фортуны
Это Аркан перемен. События могут развиваться быстро, а планы изменяться без предупреждения. Неделя не о стабильности, а о движении. Те, кто не боится решений, получат преимущество.
ТОП-3 знака недели
Близнецы — Маг
Время инициативы. Вы можете повлиять на ситуацию больше, чем вы думаете. Возможен старт нового проекта или открывшая перспективу договоренность.
Лев — Солнце
Неделя приносит положительные новости, поддержку или признание. Ваши действия будут иметь заметный результат.
Козорог — Колесница
Рывок вперед. Длительно тормозившиеся дела могут сдвинуть. Главное – не медлить.
Кому следует быть осторожными
Телец — Пятерка Пентаклов
Финансовая осторожность обязательна. Избегайте риска.
Скорпион — Башня
Возможен резкий поворот событий. Не сопротивляйтесь изменениям — они открывают новый этап.
Прогноз для всех знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Активная неделя, но следует избегать поспешных решений.
Телец — Пятерка Пентаклов
Контролируйте расходы и не доверяйте сомнительным обещаниям.
Близнецы — Маг
Инициатива принесет результат.
Рак — Верховная Жрица
Интуиция поможет избежать ошибок.
Лев — Солнце
Период удачи и поддержки.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Результат зависит от вашей сосредоточенности.
Весы — Справедливость
Важные решения требуют взвешенности.
Скорпион — Башня
Старое рушится, чтобы появилось новое.
Стрелец — Туз Жезлов
Новый шанс или идея.
Козорог — Колесница
Движение вперед из-за решимости.
Водолей — Звезда
Возникает новая перспектива.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятное время для партнерства.
Неделя 23 февраля – 1 марта может стать точкой поворота. Карты Таро указывают: быстрота реакции определит результат.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.