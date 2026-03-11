Карты Таро предупреждают: для кого 12 марта станет днем важного выбора

Карты Таро / © ТСН.ua

Гороскоп по картам Таро на 12 марта 2026 показывает день решений, внутренних сомнений и момента, когда для одного знака зодиака правильный выбор может определить дальнейшее развитие событий.

Карта дня — Влюбленные (VI Аркан)

Это карта выбора и жизненных решений. Она символизирует ситуацию, где важно слушать не только разум, но и сердце. Часто эта карта говорит о моменте, когда нужно определиться с направлением.

12 марта – день, когда откладывать решение может быть сложнее, чем его принять.

Знак дня

Весы — Влюбленные

Вам этот день может стать моментом важного выбора. Это может относиться к работе, отношениям или планам на будущее. Карта рекомендует не торопиться, но и не избегать ответственности за решение.

Иногда даже сложный выбор открывает новые возможности.

Кому день предпочитает

Близнецы — Маг

Благоприятный день для переговоров, новых идей и решений.

Лев — Солнце

Положительные новости или приятное событие может изменить настроение дня.

Козорог — Император

Рациональность и ясность помогут укрепить позиции.

Кому следует быть осторожными

Скорпион — Пятерка Мечев

Лучше избегать конфликтов и споров.

Телец — Семка Пентаклев

Финансовые решения следует принимать без спешки.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Энергия дня подталкивает к активности.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет понять ситуацию.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Работа и концентрация принесут результат.

Стрелец — Туз Жезлов

Возможно новое начало или идея.

Водолей — Звезда

Возникает новая перспектива.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для общения и поддержки.

12 марта он может стать днем решений. Карты Таро показывают, что иногда именно выбор, сделанный в нужный момент, открывает новый этап.

