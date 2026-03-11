- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Карты Таро предупреждают: для кого 12 марта станет днем важного выбора
12 марта может принести ситуацию, где придется быстро решить, в какую сторону двигаться дальше.
Гороскоп по картам Таро на 12 марта 2026 показывает день решений, внутренних сомнений и момента, когда для одного знака зодиака правильный выбор может определить дальнейшее развитие событий.
Карта дня — Влюбленные (VI Аркан)
Это карта выбора и жизненных решений. Она символизирует ситуацию, где важно слушать не только разум, но и сердце. Часто эта карта говорит о моменте, когда нужно определиться с направлением.
12 марта – день, когда откладывать решение может быть сложнее, чем его принять.
Знак дня
Весы — Влюбленные
Вам этот день может стать моментом важного выбора. Это может относиться к работе, отношениям или планам на будущее. Карта рекомендует не торопиться, но и не избегать ответственности за решение.
Иногда даже сложный выбор открывает новые возможности.
Кому день предпочитает
Близнецы — Маг
Благоприятный день для переговоров, новых идей и решений.
Лев — Солнце
Положительные новости или приятное событие может изменить настроение дня.
Козорог — Император
Рациональность и ясность помогут укрепить позиции.
Кому следует быть осторожными
Скорпион — Пятерка Мечев
Лучше избегать конфликтов и споров.
Телец — Семка Пентаклев
Финансовые решения следует принимать без спешки.
Прогноз для других знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Энергия дня подталкивает к активности.
Рак — Верховная Жрица
Интуиция поможет понять ситуацию.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Работа и концентрация принесут результат.
Стрелец — Туз Жезлов
Возможно новое начало или идея.
Водолей — Звезда
Возникает новая перспектива.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный день для общения и поддержки.
12 марта он может стать днем решений. Карты Таро показывают, что иногда именно выбор, сделанный в нужный момент, открывает новый этап.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.