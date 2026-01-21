Оракул Ленорман на 21 января 2026 года для всех знаков зодиака: Весам – важная встреча, Львам – приятные события

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман подсказывает главные тенденции дня и помогает понять, где следует действовать активнее, а где сохранять спокойствие. 21 января будет благоприятным для договоренностей, рабочих вопросов и небольших шагов, которые приведут к ощутимому результату.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Коса

День потребует решительного шага. Стоит завершить давно откладываемый вопрос.

Телец — Дерево

Спокойный ритм и восстановление сил. Хорошо позаботиться о самочувствии и не перегружаться.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры и обсуждения. Возможны волнения по пустякам, но они быстро пройдут.

Рак — Дом

Потребность в комфорте и стабильности. День подходит для домашних дел и отдыха.

Лев — Букет

Приятные события, тёплые слова или знак внимания. Настроение будет положительным.

Дева — Книга

Информация еще не вся на поверхности. Следует собрать больше фактов, прежде чем действовать.

Весы — Сад

Важна встреча или полезное общение. День благоприятен для договоренностей и контактов.

Скорпион — Лиса

Внимательность и осторожность. Лучше проверять информацию и не доверять словам без подтверждений.

Стрелец — Всадник

Новости или событие зададут темп дня. Возможны неожиданные предложения или активные дела.

Козерог — Якорь

Стабильность и выдержка. Вы сможете закрепить результат и двигаться без спешки.

Водолей — Аист

Обновления и изменения. День может принести новый этап или коррекцию планов.

Рыбы — Сердце

Теплые эмоции и поддержка. Добрый день для откровенных разговоров и близких отношений.

21 января Весы могут рассчитывать на важную встречу или полезный контакт, а Львы получат приятные события и хорошее настроение. В общем, день благоприятен для договоренностей, спокойных решений и завершения дел без излишней суеты.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

