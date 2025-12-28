Растительный гороскоп друидов на 28 декабря: Девам — мягкое завершение дел, Рыбам — внутреннее спокойствие.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Конец декабря – это период между праздничной паузой и подготовкой к новому году. В этот день полезно не форсировать события, а завершать дела спокойно, с вниманием к своему состоянию.

Растительный гороскоп на 28 декабря составлен на основе растений , символизирующих мягкость, стабильность, очищение мыслей и внутреннюю тишину.

Растительный гороскоп на 28 декабря 2025 года

Овен — Имбирь

Имбирь поддерживает тонус, но сегодня следует ограничить активность. Лучше завершать начатое, чем начинать новое.

Телец — Календула

Календула приносит тепло и чувство безопасности. День благоприятен для дома, медленных дел и телесного комфорта.

Близнецы — Мята

Мята освежает мышление. Вы сможете легко структурировать мнения и разложить планы без напряжения.

Рак — Ромашка

Ромашка успокаивает эмоции. Это день заботы о себе, уюте и минимуме контактов.

Лев — Розмарин

Розмарин помогает собраться. Хорошо подводить итоги года и осознавать собственные достижения.

Дева — Вербена

Вербена способствует мягкому завершению процессов. Вы можете отпустить излишнее и не держать на себе чрезмерную ответственность.

Весы — Мелисса

Мелисса помогает сохранить эмоциональный баланс. День благоприятен для спокойного общения и внутреннего успокоения.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие переживания. Вы можете принять важные внутренние выводы без драматизации.

Стрелец — Тимьян

Тимьян поддерживает ровный темп. Хорошо действовать последовательно и не перегружать себя в конце года.

Козерог — Расторопша

Расторопша символизирует выносливость и восстановление. День подходит для паузы и сохранения сил.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает от информационного шума. Прогулка или смена обстановки помогут «перезагрузиться».

Рыбы — Лаванда

Лаванда снижает напряжение и помогает расслабиться. Это день тишины, внутренней нежности и спокойного завершения года.

28 декабря следует прожить в медленном ритме. Завершайте только то, что действительно важно, оставляя простор для отдыха, тишины и итога года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

