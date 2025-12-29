Растительный гороскоп друидов на 29 декабря: Овнам — собранность, Ракам — эмоциональное равновесие

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Несколько дней до Нового года – это период, когда следует сбавить темп и не требовать от себя максимума. День благоприятен для завершения мелких дел, отпуска лишнего и заботы о собственном состоянии.

Растительный гороскоп на 29 декабря построен на растениях , символизирующих выдержку, мягкое восстановление и внутреннее сопротивление.

Растительный гороскоп на 29 декабря 2025 года.

Овен — Розмарин

Розмарин помогает держать внутренний стержень. День подходит для спокойной планировки и завершения дел без резких решений.

Телец — Календула

Календула приносит тепло и чувство защищенности. Следует сосредоточиться на комфорте, доме и телесном восстановлении.

Близнецы — Мята

Мята освежает мышление и упрощает коммуникацию. Вы можете легко согласовать планы и не перегружать себя информацией.

Рак — Мелисса

Мелисса успокаивает эмоции. Это день тишины, домашнего уюта и мягкой заботы о себе.

Лев — Имбирь

Имбирь поддерживает жизненный тонус. Вы будете активнее, но важно дозировать энергию и не брать на себя лишнее.

Дева — Шалфей

Шалфей помогает упорядочить мысли и пространство. День благоприятен для завершения мелких задач и внутренней разгрузки.

Весы — Вербена

Вербен поддерживает мягкий баланс. Вы сможете сохранять гармонию в общении и избегать эмоциональных качелей.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие переживания. День подходит для внутренних итогов и спокойного принятия важного.

Стрелец — Тимьян

Тимьян придает выносливости. Вы сможете стабильно действовать без спешки и не терять энергию в конце года.

Козерог — Расторопша

Расторопша символизирует восстановление и стойкость. День благоприятен для паузы и сохранения ресурса.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт помогает освободиться от перегрузки. Прогулка или короткая пауза в одиночестве пойдут на пользу.

Рыбы — Лаванда

Лаванда понижает внутреннее напряжение. Это день покоя, нежности к себе и тихому завершению года.

29 декабря следует прожить без спешки. Оставляйте в планах только самое необходимое, давайте больше пространства для отдыха и не требуйте от себя чрезмерного.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

