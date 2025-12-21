- Дата публикации
Таропрогноз на 22-28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
Неделя 22–28 декабря завершает год на глубоком, внутреннем уровне: карты Таро говорят о подведении итогов, осознанном отпуске и формировании намерений перед новым циклом.
Период после зимнего солнцестояния всегда несет чувство медленного возвращения света. Это не время рывков, а момент тихой, но очень важной внутренней работы. Таро на неделю 22–28 декабря показывает, где нужно завершить процессы, где принять решение без спешки, а где позволить себе отдых и восстановление. Для многих знаков эта неделя станет психологической точкой года.
Прогноз Таро на 22–28 декабря
Овен — Девятка Кубков
Неделя удовольствия и внутреннего комфорта. Вы можете позволить себе немного больше радости и признания своих достижений. Хороший период для праздников и приятных моментов.
Телец — Король Пентаклей
Стабильность и надежность. Вы чувствуете почву под ногами и способны принимать зрелые финансовые или семейные решения. Неделя практических действий и уверенности.
Близнецы — Двойка Мечей
Сложность выбора или нежелание смотреть в глаза. Неделя просит честности с собой. Решение созревает, даже если вы пока его откладываете.
Рак — Десятка Кубков
Гармония, тепло и поддержка близких. Одна из самых благоприятных недель декабря для отношений и семейного уюта. Вы чувствуете, что не сами.
Лев — Пятерка Жезлов
Возможны мелкие конфликты или напряжение по пустякам. Не все стоит борьбы. Сохраните энергию для действительно важного.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Фокус на делах и подробностях. Даже в праздничный период вы способны привести в порядок важные процессы. Хорошее время для завершения рабочих вопросов.
Весы — Влюбленные
Неделя выбора сердца. Это может касаться отношений, партнерства или внутреннего решения. Важно быть честными с собой, а не удобными для других.
Скорпион — Семка Мечей
Осторожность и стратегия. Не вся информация будет открыта. Неделя требует внимательности к словам, обещаниям и мотивам других людей.
Стрелец — Король Жезлов
Лидерство и видение. Вы ясно понимаете, куда хотите двигаться в новом году. Хорошее время для формирования планов и намерений.
Козерог — Мир
Завершение большого этапа. Вы доходите до внутренней цельности и можете спокойно закрыть год. Очень сильная карта итога.
Водолей — Паж Кубков
Мягкая, эмоционально открытая неделя. Возможны приятные сюрпризы, тёплые разговоры или неожиданные проявления заботы.
Рыбы — Жрица
Неделя тишины, интуиции и внутренних ответов. Не все нужно озвучивать. Вы многое понимаете без слов.
Неделя 22–28 декабря – это время внутреннего итога, а не внешней активности. Карты Таро советуют не спешить, внимательно прислушиваться к себе и позволить году завершиться естественно. Для одних знаков это период радости и тепла, для других тишины и осмысления, но для всех важный этап подготовки к новому началу.