Таропрогноз на 22-28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Период после зимнего солнцестояния всегда несет чувство медленного возвращения света. Это не время рывков, а момент тихой, но очень важной внутренней работы. Таро на неделю 22–28 декабря показывает, где нужно завершить процессы, где принять решение без спешки, а где позволить себе отдых и восстановление. Для многих знаков эта неделя станет психологической точкой года.

Прогноз Таро на 22–28 декабря

Овен — Девятка Кубков

Неделя удовольствия и внутреннего комфорта. Вы можете позволить себе немного больше радости и признания своих достижений. Хороший период для праздников и приятных моментов.

Телец — Король Пентаклей

Стабильность и надежность. Вы чувствуете почву под ногами и способны принимать зрелые финансовые или семейные решения. Неделя практических действий и уверенности.

Близнецы — Двойка Мечей

Сложность выбора или нежелание смотреть в глаза. Неделя просит честности с собой. Решение созревает, даже если вы пока его откладываете.

Рак — Десятка Кубков

Гармония, тепло и поддержка близких. Одна из самых благоприятных недель декабря для отношений и семейного уюта. Вы чувствуете, что не сами.

Лев — Пятерка Жезлов

Возможны мелкие конфликты или напряжение по пустякам. Не все стоит борьбы. Сохраните энергию для действительно важного.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус на делах и подробностях. Даже в праздничный период вы способны привести в порядок важные процессы. Хорошее время для завершения рабочих вопросов.

Весы — Влюбленные

Неделя выбора сердца. Это может касаться отношений, партнерства или внутреннего решения. Важно быть честными с собой, а не удобными для других.

Скорпион — Семка Мечей

Осторожность и стратегия. Не вся информация будет открыта. Неделя требует внимательности к словам, обещаниям и мотивам других людей.

Стрелец — Король Жезлов

Лидерство и видение. Вы ясно понимаете, куда хотите двигаться в новом году. Хорошее время для формирования планов и намерений.

Козерог — Мир

Завершение большого этапа. Вы доходите до внутренней цельности и можете спокойно закрыть год. Очень сильная карта итога.

Водолей — Паж Кубков

Мягкая, эмоционально открытая неделя. Возможны приятные сюрпризы, тёплые разговоры или неожиданные проявления заботы.

Рыбы — Жрица

Неделя тишины, интуиции и внутренних ответов. Не все нужно озвучивать. Вы многое понимаете без слов.

Неделя 22–28 декабря – это время внутреннего итога, а не внешней активности. Карты Таро советуют не спешить, внимательно прислушиваться к себе и позволить году завершиться естественно. Для одних знаков это период радости и тепла, для других тишины и осмысления, но для всех важный этап подготовки к новому началу.