Растительный гороскоп друидов на 21 декабря: Ракам — мягкое успокоение, Водолеям — внутренняя собранность.

Зимнее солнцестояние символизирует кратчайший день и самую длинную ночь, но в то же время начало возвращения света. Это момент тишины, итогов и внутренней настройки на новый цикл.

Растительный гороскоп на 21 декабря построен на реальных традиционных растениях, олицетворяющих восстановление, защиту, выдержку и мягкую поддержку в переломный момент года.

Овен — Имбирь

Имбирь согревает и поддерживает активность. День подходит для внутреннего решения или намерения, которое вы готовы нести дальше, без спешки.

Телец — Ромашка

Ромашка помогает успокоить эмоции и тело. Выберите простые радости, домашний уют и минимум дел – этого достаточно.

Близнецы — Вербена

Вербена вдохновляет и смягчает коммуникацию. Вы сможете сказать важное деликатно или найти теплый тон в сложном разговоре.

Рак — Мелисса

Мелисса окутывает внутренним спокойствием. Это день заботы о себе, тишине и эмоциональном восстановлении.

Лев — Календула

Календула приносит тепло и чувство поддержки. День благоприятен для восстановления сил и мягкого принятия себя.

Дева — Тимьян

Тимьян помогает удержать ровный темп. Хорошо заканчивать дела без напряжения и не брать на себя лишнего.

Весы — Мята

Мята освежает восприятие. Вы сможете легче принять решение и не застревать в колебаниях.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие переживания. День подходит для внутренних итогов и тихого принятия важного.

Стрелец — Шалфей

Шалфей способствует очищению и завершению циклов. Полезно отпустить старые намерения и оставить только то, что действительно важно.

Козерог — Расторопша

Расторопша символизирует выносливость и восстановление. Вы сможете сохранить стабильность и внутреннюю силу даже в тишине.

Водолей — Розмарин

Розмарин поддерживает собранность и внутренний фокус. День благоприятен для намерений и планов на новый цикл.

Рыбы — Лотос

Лотос усугубляет интуитивные процессы. Это день созерцания, символов и тонких внутренних ощущений.

21 декабря следует прожить медленно и осознанно. Зажгите свечу, позвольте себе тишину и сформулируйте внутреннее намерение без действий, только ощущением.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

