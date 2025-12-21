Гороскоп на картах Таро на 21 декабря 2025 года для всех знаков зодиака.

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

21 декабря - день зимнего солнцестояния , кратчайший день и самая длинная ночь года. Это момент, когда свет начинает возвращаться, а внутренние процессы достигают кульминации. Таро в этот день работает не как прогноз событий, а как глубокий ориентир: завершающийся, рождающийся и с каким намерением стоит входить в новый этап. День подходит для подведения итогов, тихих решений и формирования внутреннего вектора на будущее.

Прогноз Таро на 21 декабря

Овен — Суд

Пробуждение и окончательное осознание. Вы ясно видите, что должно быть оставлено в прошлом. День для важного внутреннего решения и увольнения.

Реклама

Телец — Умеренность

Баланс и гармония. День не о резких шагах, а о мягком выравнивании. Вы входите в новый этап более спокойно, чем ожидали.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

События начинают двигаться быстрее. Возможны новости, ответы или внутренняя ясность, резко ускоряющая процессы.

Рак — Луна

Глубокая интуиция и контакт с подсознательным. День может быть эмоционально насыщенным. Доверяйте ощущениям, но не торопитесь с выводами.

Лев — Солнце

Свет после тьмы. Один из самых сильных дней месяца для вас. Радость, внутренняя ясность и чувство правильного пути.

Реклама

Дева — Отшельник

Потребность в тишине и осмыслении. День для уединения, подведения итогов и внутренней мудрости. Не стоит торопиться.

Весы — Справедливость

Кармический баланс. Вы получаете ровно то, что заслужили. День честности с собой и принятие ответственности за выбор.

Скорпион — Смерть

Глубокая трансформация. Символическое завершение старого цикла. Идущее освобождает пространство для новой жизни.

Стрелец — Туз Жезлов

Новый свет и новый импульс. Внутри рождается идея или желание, которое станет началом важного пути.

Реклама

Козерог — Мир

Завершение большого этапа. Вы приходите к цели, даже если путь был сложным. День внутренней цельности.

Водолей — Звезда

Надежда и восстановление. Даже если год был тяжелым, этот день возвращает веру в будущее и свои силы.

Рыбы — Туз Кубков

Новая эмоциональная жизнь. День очищения сердца, примирения и тихой радости. Хорошо закладывать намерения с любовью.

21 декабря — точка перехода между тьмой и светом, завершением и началом. Карты Таро показывают, что в этот день важно не действовать активно, а понять : что вы оставляете позади и с чем входите в новый цикл. Это день внутреннего света, который начинает расти.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.