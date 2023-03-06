Битва за Бахмут: в ВСУ назвали главную задачу защитников города

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут Донецкой области, чтобы измотать российских оккупантов и подготовить почаву для контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире канала "Freeдом" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, на Бахмут сегодня приходится значительная часть общих ежедневных потерь оккупантов - около трети.

"Сейчас герои Бахмута делают одну очень большую вещь. Они заставляют истекать кровью врага, они стачивают его боевые возможности, надламывают его боевой дух. Все это делается невероятными усилиями, в сложных погодных условиях, сложных условиях снабжения, под постоянным огнем. Но они это делают, они выбивают врага, чтобы подготовить плацдарм для тех их побратимов, которые сейчас проходят постоянную подготовку, в том числе за рубежом, осваивают западную модерную военную технику, чтобы потом выбросить эту нечисть с нашей земли. Поэтому их подвиг просто бесценен", - отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, Бахмут остается самой горячей точкой на фронте. Российские оккупанты пытаются перерезать украинским военным пути поставок боеприпасов и окружить защитников города.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

Военная разведка Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ.

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