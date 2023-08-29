Эксперт оценил артиллерийский потенциал врага: может ли РФ компенсировать потери

В мае 2023 года потери русской артиллерии превысили 500 единиц в месяц. В то время как с начала лета этот показатель вырос до 600 единиц.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, пиковым по поставкам в РФ был 2019 год.

"Аналогичная картина была и с поставкой танков. Но даже этот пиковый год показал передачу в российские войска 114 единиц ствольной артиллерии, или 9-10 ед. в месяц. Большинство из переданной артиллерии — это САУ "Мста-С" — 102 ед. 8-9 ед. в месяц", — отмечает Коваленко.

Россия продолжает сталкиваться со сложностями производства САУ, в частности после усиления санкций.

"Эта проблема деградации технологических процессов проявляла себя в подобных скандалах, связанных со срывом снабжения иностранных заказчиков", — говорится в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения технические и технологические возможности производства в России не позволяли производить десятки САУ "Мста-С" в месяц. В то же время, произведенные 8-9 самоходок не были новыми, построенными с нуля, а являются модернизацией имеющихся наработок.

"В течение 2022 года российский ВПК повысил поставки в войска до 200 единиц артиллерии в месяц, а в пиковые моменты даже до 300 единиц, но были не новые образцы артиллерии и даже не САУ, а преимущественно снимаемые с консервации гаубицы", — говорит Ковал. .

Он отмечает, что российский ВПК в таких условиях не способен компенсировать все потери даже снятием с хранения исключительно "буксующихся" гаубиц. Следовательно, артиллерийский потенциал РОВ постепенно идет в минус.

Добавим, что после заявления спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о наличии в российских ракетах и дронах иностранных комплектующих ситуацию прокомментировали военные эксперты.

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