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Иранский беспилотник над Украиной?: военный указал на интересную деталь
Украина, вероятно, сбила беспилотник производства непосредственно Ирана уже после обострения конфликта с Израилем.
ВСУ, предположительно, сбили в воздушном пространстве Украины беспилотник иранского производства. Это произошло уже после начала ирано-израильского обострения.
Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает «24 канал».
По его мнению, если действительно РФ запустила «Шахед» непосредственно иранского производства, то это свидетельствует о двух факторах:
или Россия не может масштабировать и держать на таком уровне количество ударов беспилотниками и начинает извлекать из составов иранские дроны;
или Россия не может поддерживать масштабность ударов по Украине, поэтому заставляет Иран, несмотря на его состояние после бомбардировок, выполнять контракты и поставлять БПЛА.
По его мнению, если такая поставка действительно происходит, то это означает, что ВПК России не удовлетворяет ее теоретических планов относительно
«Россия вынуждена строить военно-промышленные объекты, которые могли бы производить БпЛА, на поверхности земли. Россияне не могут скрыть их под землей, нет для этого мощностей. А наземные становятся уязвимыми к атакам», — объяснил Тимочко.
Как известно, Россия уже некоторое время самостоятельно производит «Шахеды» на собственных заводах.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали военный аэродром «Кущевская» в России.