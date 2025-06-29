Иранский беспилотник над Украиной?: военный указал на интересную деталь

О чем может свидетельствовать ущерб ВСУ

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ВСУ, предположительно, сбили в воздушном пространстве Украины беспилотник иранского производства. Это произошло уже после начала ирано-израильского обострения.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает «24 канал».

По его мнению, если действительно РФ запустила «Шахед» непосредственно иранского производства, то это свидетельствует о двух факторах:

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или Россия не может масштабировать и держать на таком уровне количество ударов беспилотниками и начинает извлекать из составов иранские дроны;

или Россия не может поддерживать масштабность ударов по Украине, поэтому заставляет Иран, несмотря на его состояние после бомбардировок, выполнять контракты и поставлять БПЛА.

По его мнению, если такая поставка действительно происходит, то это означает, что ВПК России не удовлетворяет ее теоретических планов относительно

«Россия вынуждена строить военно-промышленные объекты, которые могли бы производить БпЛА, на поверхности земли. Россияне не могут скрыть их под землей, нет для этого мощностей. А наземные становятся уязвимыми к атакам», — объяснил Тимочко.

Как известно, Россия уже некоторое время самостоятельно производит «Шахеды» на собственных заводах.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали военный аэродром «Кущевская» в России.

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