Из Гуляйполя эвакуировали более ста детей-сирот из школы-интерната

Из Гуляйполя эвакуировали более ста детей-сирот из школы-интерната

Воспитанников перевезли в областной центр.

Воспитанники Гуляйпольской специальной общеобразовательной школы-интерната в Запорожской области эвакуированы в безопасное место после обострения ситуации.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Детей эвакуировали в оперативном порядке "с рюкзаком и игрушкой", — говорится в сообщении.

Трое суток в интернате отсутствовала связь. Заведение было полностью обеспечено питанием и необходимыми условиями. Впрочем, детей решили увезти в безопасное место. В санатории в областном центре разместили 106 сирот и детей лишенных родительской опеки. Их разместили в санатории.