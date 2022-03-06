З Гуляйполя евакуювали понад сто дітей-сиріт зі школи-інтернату

З Гуляйполя евакуювали понад сто дітей-сиріт зі школи-інтернату

Вихованців перевезли до обласного центру.

Вихованців Гуляйпільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у Запорізькій області евакуйовано до безпечного місця після загострення ситуації.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Дітей евакуйовували в оперативному порядку “з рюкзаком та іграшкою”, - йдеться у повідомленні.

Три доби в інтернаті був відсутній зв'язок. Заклад був повністю забезпечений харчуванням та необхідними умовами. Втім, дітей вирішили відвезти у безпечне місце. В санаторії в обласному центрі розмістили 106 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Їх розмістили у санаторії.