Как ночью сбивали "Шахеды", которые атаковали Украину: в ГПСУ показали видео

Пограничники уничтожили два БПЛА на юге.

Украинские пограничники сняли на видео, как сбивали российские беспилотники "Шахед" во время ночной атаки 2 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Украинским пограничникам удалось сбить два российских беспилотника, целью которых были атаки по Одесской области. В ГПСУ уточнили, что враг планировал нанести удары по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья.

"По команде "к бою" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, но пограничникам удалось уничтожить два дрона", — говорится в заявлении.

На опубликованном видео видно, как в полной темноте украинские защитники стреляют по российскому БПЛА в небе.

Украинские пограничники показали видео, как сбивали "Шахеды" во время ночной атаки

Что известно об атаке дронами по Украине 2 августа

Российские оккупанты в ночь на 2 августа запустили дроны-камикадзе по Киеву и Одесчине. Силам обороны Украины удалось уничтожить 23 вражеских БПЛА.

В частности, в Киевской области были уничтожены все 10 выпущенных россиянами беспилотников. Однако в результате падения обломков повреждены нежилые здания и дорожное покрытие.

В то же время в Измаиле на юге Одесской области оккупанты попали в портовую и промышленную инфраструктуру, повредили элеватор с зерном.

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