Как ночью сбивали "Шахеды", которые атаковали Украину: в ГПСУ показали видео

Пограничники уничтожили два БПЛА на юге.
Украинские пограничники сняли на видео, как сбивали российские беспилотники "Шахед" во время ночной атаки 2 августа.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Украинским пограничникам удалось сбить два российских беспилотника, целью которых были атаки по Одесской области. В ГПСУ уточнили, что враг планировал нанести удары по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья.
"По команде "к бою" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, но пограничникам удалось уничтожить два дрона", — говорится в заявлении.
На опубликованном видео видно, как в полной темноте украинские защитники стреляют по российскому БПЛА в небе.
Что известно об атаке дронами по Украине 2 августа
Российские оккупанты в ночь на 2 августа запустили дроны-камикадзе по Киеву и Одесчине. Силам обороны Украины удалось уничтожить 23 вражеских БПЛА.
В частности, в Киевской области были уничтожены все 10 выпущенных россиянами беспилотников. Однако в результате падения обломков повреждены нежилые здания и дорожное покрытие.
В то же время в Измаиле на юге Одесской области оккупанты попали в портовую и промышленную инфраструктуру, повредили элеватор с зерном.
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