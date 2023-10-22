Места содержания российских пленных в Украине переполнены: в ГУР объяснили, почему нет больших обменов

Юсов заявил, что переговоры по обменам продолжаются и выразил надежду, что в ближайшее время будут результаты.

Места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью "Эспрессо".

По его словам, около 2600 украинских граждан на сегодня от полномасштабного вторжения вернулись домой из вражеского плена. В основном речь идет о защитниках и защитницах, но также и о гражданских.

Юсов признал, что в последнее время действительно нет такой динамики, которая была раньше и по количеству обменов и по количеству возвращенных.

"Но происходят определенные полевые обмены, также были отдельные операции. Переговоры продолжаются и здесь главное не рассказывать – главное результат, а он обязательно будет", – пояснил представитель ГУР и заверил, что обменный фонд постоянно пополняется нашими ВСУ.

Юсов добавил, что места содержания российских военнопленных в Украине сегодня переполнены.

"Это хорошо, поскольку это означает, что Украина готова возвращать российских военнослужащих-оккупантов, но обычно возвращая своих граждан, своих защитников, защитниц и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Работа над этим ведется. Я очень надеюсь и уверен, что в ближайшее время будут результаты", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВСУ взяли в плен наемника из Непала, воевавшего на стороне РФ, чтобы заработать денег.

Напомним, другой российский оккупант даже в плену уверял украинских журналистов, что в Украине живут "нацисты, только цивилизованные".

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