Мила Кунис и Эштон Кутчер пожертвуют Украине 3 миллиона долларов

Пара записала видеообращение.
Чета голливудских актеров Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержала украинцев в войне, которую начала Россия.
Знаменитости заявили, что пожертвуют на гуманитарную помощь нашей стране 3 миллиона долларов. Об этом они заявили в видеообращении, размещенном на странице в Instagram. Знаменитость, которая родилась в Черновцах и ее избранник, также поделились, что запустили страницу на GoFundMe по сбору средств для поддержки украинского народа.
"Через GoFundMe этот сбор средств окажет непосредственное влияние на положение беженцев и оказание гуманитарной помощи. Средства принесут пользу Flexport.org и Airbnb.org, двум организациям, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь нуждающимся. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места расположения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам, бегущим из Украины. Быть с Украиной значит поддерживать украинцев", — поделилась пара.
"Я как никогда горжусь тем, что украинка вышла замуж за меня. В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невероятного бремени тех, кто избрал безопасность и был вынужден бежать из страны, охваченной войной", — отметил Эштон Кутчер.
Со своей стороны, Мила отметила, что она гордится тем, что украинка: "События, развернувшиеся в Украине – разрушительные. В этом мире нет места для столь несправедливых нападений на человечество".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед.
- Боевых бронированных машин – 939 ед.,
- артиллерийских систем –105 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 18 ед.,
- самолетов – 33 ед. (уточняется),
- вертолетов – 37 ед.,
- автомобильной техники – 404 ед.,
- легкие скоростные катера — 2 ед.,
- цистерн из ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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