Мила Кунис и Эштон Кутчер пожертвуют Украине 3 миллиона долларов

Пара записала видеообращение.

Чета голливудских актеров Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержала украинцев в войне, которую начала Россия.

Знаменитости заявили, что пожертвуют на гуманитарную помощь нашей стране 3 миллиона долларов. Об этом они заявили в видеообращении, размещенном на странице в Instagram. Знаменитость, которая родилась в Черновцах и ее избранник, также поделились, что запустили страницу на GoFundMe по сбору средств для поддержки украинского народа.

"Через GoFundMe этот сбор средств окажет непосредственное влияние на положение беженцев и оказание гуманитарной помощи. Средства принесут пользу Flexport.org и Airbnb.org, двум организациям, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь нуждающимся. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места расположения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам, бегущим из Украины. Быть с Украиной значит поддерживать украинцев", — поделилась пара.

"Я как никогда горжусь тем, что украинка вышла замуж за меня. В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невероятного бремени тех, кто избрал безопасность и был вынужден бежать из страны, охваченной войной", — отметил Эштон Кутчер.

Со своей стороны, Мила отметила, что она гордится тем, что украинка: "События, развернувшиеся в Украине – разрушительные. В этом мире нет места для столь несправедливых нападений на человечество".