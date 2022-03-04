Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Мила Кунис и Эштон Кутчер пожертвуют Украине 3 миллиона долларов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мила Кунис и Эштон Кутчер пожертвуют Украине 3 миллиона долларов

Associated Press

Пара записала видеообращение.

Чета голливудских актеров Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержала украинцев в войне, которую начала Россия.

Знаменитости заявили, что пожертвуют на гуманитарную помощь нашей стране 3 миллиона долларов. Об этом они заявили в видеообращении, размещенном на странице в Instagram. Знаменитость, которая родилась в Черновцах и ее избранник, также поделились, что запустили страницу на GoFundMe по сбору средств для поддержки украинского народа.

"Через GoFundMe этот сбор средств окажет непосредственное влияние на положение беженцев и оказание гуманитарной помощи. Средства принесут пользу Flexport.org и Airbnb.org, двум организациям, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь нуждающимся. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места расположения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам, бегущим из Украины. Быть с Украиной значит поддерживать украинцев", — поделилась пара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

"Я как никогда горжусь тем, что украинка вышла замуж за меня. В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невероятного бремени тех, кто избрал безопасность и был вынужден бежать из страны, охваченной войной", — отметил Эштон Кутчер.

Со своей стороны, Мила отметила, что она гордится тем, что украинка: "События, развернувшиеся в Украине – разрушительные. В этом мире нет места для столь несправедливых нападений на человечество".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация