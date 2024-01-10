Нападение РФ на страны Европы: в ГУР удивили заявлением

В Главном управлении разведки МОУ отмечают, что у России нет способностей проводить стратегические наступательные операции против других стран на суше, так как весь сухопутный ресурс находится на территории и воюет против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в новом эпизоде подкаста УП "(не) Безопасная страна ".

Возможно развитие событий, которое может привести к вступлению Европы в войну, хотя бы стран, которые испытывают прямую угрозу собственным территориям, таким как Финляндия, Балтийские страны или Польша, Скибицкий оценил как маловероятный.

Пока мы сдерживаем агрессию Российской Федерации, таких возможностей (открытие второго фронта — ред.) у России нет. У них нет стратегических резервов. Вы же смотрите, ту же противовоздушную оборону, подразделения они передислоцировали с Дальнего Востока, с севера, из северных регионов, для того, чтобы усилиться и в Крыму, и усилиться вдоль границы с нашим государством. Это первое”, — прокомментировал Скибицкий.

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“Второе, ну они уже ходили в Финляндию в 1939 году. Но теперь Финляндия это уже мощный игрок, потому что она является членом НАТО. Поэтому наш прогноз, наша оценка очень проста. На сегодняшний день у Российской Федерации нет способностей проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран. Потому что весь ресурс сухопутного компонента сейчас нацелен и находится на нашей территории», – добавил он.

Заместитель начальника ГУР МОУ также отметил: “Что касается возможности нанесения каких-то отдельных ударов, дальней авиации, стратегической авиации, это уже другой вопрос... Есть вызов, но прямой угрозы, что завтра начнется война в странах Балтии (нет). Там (в России) уже не кем воевать, просто-напросто”.

Напомним, если Россия победит в войне, то начнет фильтрационные чистки населения, свободное государство сможет выжить на западе Украины, РФ нападет на страны Балтии. Успех президента РФ Владимира Путина вдохновит другие заинтересованные во вторжении в соседние государства страны. Такой сценарий описала Financial Times.

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