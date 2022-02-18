Обострение на Донбассе: главное из брифинга Данилова и Верещук

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и вице-премьер Ирина Верещук сделали ряд заявлений об обострении на Донбассе, в частности, о принудительном вывозе людей из ОРДЛО в Россию.

Об этом они сказали на совместном брифинге в пятницу, 18 февраля.

Так, Данилов опроверг выдумки боевиков о планируемом наступлении ВСУ, которые стали поводом для массового принудительного вывоза жителей оккупированных территорий в Россию.

"Сегодня два человека сделали заявление относительно "эвакуации" (принудительного вывоза – ред.) граждан с территории Донецкой и Луганской областей – якобы наши военные собираются нападать на Донецк, на Луганск, чтобы освободить наши территории. Я хочу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности. Никаких приказов на освобождение силовых путем наших территорий нет", – сказал секретарь СНБО, назвав ложные заявления попытками спровоцировать ВСУ.

Он напомнил, что украинские военные могут открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни защитников. Данилов также подчеркнул, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским были на передовой, и заверил, что ситуация в армии контролируема.

Политики едут на Донбасс

Секретарь СНБО также анонсировал, что в связи с обострением в зоне проведения ООС представители Верховной Рады и часть правительства посетят линию фронта по поручению главы государства.

Данилов отметил – на сегодняшний день есть большая угроза, что представители России на оккупированных территориях будут заниматься провокациями.

"Мы не можем сказать, что они могут придумать: взрывать автобусы, в которых будут люди, которым они сегодня предлагают переправиться в Ростов или Ростовскую область, или они будут взрывать дома, или они будут делать те или иные вещи – нам это совершенно неизвестно", – рассказал секретарь СНБО.

Переговоры с боевиками

Он сообщил, что Украина не будет вести переговоры с предводителями российских боевиков, поскольку они ничего не решают.

Что касается угрозы российского вторжения, то Данилов сказал, что "мы не видим полномасштабного вторжения на территорию нашей страны", но есть точечные провокации со стороны РФ. События последних дней на Донбассе дают понять, что РФ хочет показать, что именно украинская армия обстреливает территорию Донбасса и таким образом легализовать полноценный, полномасштабный заход российских войск, мол, с целью освобождения тех территорий.

Заявление Ирины Верещук

Верещук обратилась к жителям оккупированных территорий – если они боятся за свою жизнь в ОРДЛО, могут выехать на подконтрольные правительству территории. А власть обеспечит их всем необходимым. В Кабмине разработаны и утверждены планы гуманитарного реагирования на случай обострения ситуации на Донбассе. Поэтому власти знают, как организовать гуманитарные коридоры для гражданского населения, которое захочет покинуть оккупированные территории.

Вицепремьер заявила, что принудительный вывоз детей из оккупированного Донбасса в Россию может быть провокацией РФ, и именно она будет нести ответственность за все, что может случиться.

"Я хочу сразу сказать – это может быть и цель может быть – провокация. И сразу хочу сказать, если, не дай Бог, что-нибудь случится и Россия каким-то образом будет что-то объяснять, полная ответственность за то, что сейчас происходит на временно оккупированной территории, особенно с гражданским населением, по международному гуманитарному праву лежит на Российской Федерации", — подчеркнула политик.

Брифинг СНБО: что скажут представители власти об обращении главарей ЛДНР к жителям ОРДЛО

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела на Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов. В частности, кафиры обстреляли гуманитарный конвой "Красного Креста" на КПВВ "Счастье".

В этот же день внезапно предводители боевиков заявили о принудительном вывозе жителей оккупированного Донбасса в Россию.

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