Загострення на Донбасі: головне з брифінгу Данілова та Верещук

Секретар РНБО України Олексій Данілов та віцепрем’єрка Ірина Верещук зробили низку заяв про загострення на Донбасі, зокрема щодо примусового вивезення людей з ОРДЛО до Росії.

Про це вони сказали під час спільного брифінгу у п’ятницю, 18 лютого.

Так, Данілов спростував вигадки окупантів про планований наступ ЗСУ, які стали приводом для масового примусового вивезення жителів окупованих територій до Росії.

"Сьогодні дві людини зробили заяву щодо "евакуації" (примусового вивезення – ред.) громадян з території Донецької і Луганської областей – нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ, щоб звільнити наші території. Я хочу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силових шляхом наших територій немає", – сказав секретар РНБО, назвавши неправдиві заяви спробами спровокувати ЗСУ.

Він нагадав, що українські військові можуть відкривати вогонь лише в разі, якщо є загроза життю захисників. Данілов також наголосив, що він разом із президентом Володимиром Зеленським були на передовій, та запевнив, що ситуація в армії є контрольованою.

Політики їдуть на Донбас

Секретар РНБО також анонсував, що у зв’язку з загостренням у зоні проведення ООС, представники Верховної Ради та частина уряду відвідають лінію фронту за дорученням голови держави.

Данілов зауважив – на сьогодні є велика загроза, що представники Росії на окупованих територіях займатимуться провокаціями.

"Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати: чи підривати автобуси, в яких будуть люди, яким вони сьогодні пропонують переправитись до Ростова або Ростовської області, чи вони будуть підривати будинки, чи вони будуть робити ті чи інші речі – нам це цілком невідомо", ­– розповів секретар РНБО.

Переговори з бойовиками

Він повідомив, що Україна не вестиме перемовин з ватажками російських бойовиків, оскільки вони нічого не вирішують.

Щодо загрози російського вторгнення, то Данілов сказав, що "ми не бачимо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни", натомість є точкові провокації з боку РФ. Події останніх днів на Донбасі дають зрозуміти, що РФ хоче показати, що саме українська армія обстрілює територію Донбасу і таким чином легалізувати повноцінний, повномасштабний захід російських військ, мовляв, з метою визволення тих територій.

Заява Ірини Верещук

Верещук звернулась до жителів окупованих територій – якщо вони бояться за своє життя в ОРДЛО, то можуть виїхати на підконтрольні урядові території. А влада забезпечить їх всім необхідним. У Кабміні розроблені і затверджені плани гуманітарного реагування на випадок загострення ситуації на Донбасі. Тож влада знає, як організувати гуманітарні коридори для цивільного населення, яке захоче покинути окуповані території.

Віцепрем'єрка заявила, що примусове вивезення дітей з окупованого Донбасу до Росії може бути провокацією РФ, і саме вона нестиме відповідальність за все, що може трапитися.

"Я хочу відразу сказати – це може бути і мета може бути – провокація. І відразу хочу сказати, якщо, не дай Бог, щось станеться і Росія в якийсь спосіб буде щось пояснювати, повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, особливо з цивільним населенням, за міжнародним гуманітарним правом лежить на Російській Федерації", – наголосила політикиня.

Брифінг РНБО: що скажуть представники влади про звернення ватажків ЛДНР до жителів ОРДЛО

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів. Зокрема, окупанти обстріляли гуманітарний конвой "Червоного Хреста" на КПВВ "Щастя".

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів окупованого Донбасу до Росії.

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