Обстрелы кафиров не прекращаются: военный получил ранение

Двое бойцов взорвались на взрывном устройстве.

За прошедшие сутки, 20 декабря, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: один раз кафиры применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в утренней сводке ООС 21 декабря.

В районе Гнутового и Водяного противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в больнице. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, а второго – средней тяжести.

С начала нынешних суток, 21 декабря, стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в направлении Широкино.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Раненого госпитализировали. Состояние его здоровья средней тяжести.

Новости с фронта: ночью оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Широкиного

Как сообщалось, тревожные новости поступили из Великобритании – там пишут, что РФ нападет на Украину уже на этой неделе. Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.

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