Обстрелы кафиров не прекращаются: военный получил ранение

Двое бойцов взорвались на взрывном устройстве.
За прошедшие сутки, 20 декабря, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: один раз кафиры применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщили в утренней сводке ООС 21 декабря.
В районе Гнутового и Водяного противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в больнице. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, а второго – средней тяжести.
С начала нынешних суток, 21 декабря, стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в направлении Широкино.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Раненого госпитализировали. Состояние его здоровья средней тяжести.
Как сообщалось, тревожные новости поступили из Великобритании – там пишут, что РФ нападет на Украину уже на этой неделе. Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.
Читайте также:
- "Упадет наша армия — упадут и их границы" : Зеленский объяснил, почему Запад должен поддерживать Украину
- Оружие должно быть всегда начеку: Данилов заявил, что ничто так не радует глаз, как винтовки отечественного производства
- Россия — агрессор в конфликте : Столтенберг обещает, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросе безопасности Украины