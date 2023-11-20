Офицер спецподразделения "Омега" разоблачил ложь РФ о ситуации в Авдеевке

Тактика врага изменилась: каждый день большими группами и по разным направлениям движется противник, не считая своих потерь, отметил офицер.

Офицер спецподразделения "Омега" с позывным "Рубин" опроверг ложь РФ о том, что оккупантам якобы удалось прорвать оборону ВСУ в Авдеевке в районе промзоны.

Об этом "Рубин" сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 20 ноября.

"Армия РФ ежедневно штурмует Авдеевку большими группами по разным направлениям, не считая своих людей. Одно из особо "кривых" наступлений было в начале ноября. Тогда оккупанты понесли большие потери, – рассказал он. – Тактика противника изменилась – штурмы начали набирать характер так называемых мясных, то есть каждый день большими группами и по разным направлениям движется противник, не считая своих потерь".

Офицер заявил, что Авдеевку до сих пор контролируют бойцы ВСУ. Противостоят украинцам на этом направлении подразделения регулярной российской армии "Спарта", "Сомали" и ЧИК "Вагнер". Несмотря на активность врага, никто не собирается отдавать ему Авдеевку, заверил "Рубин".

"В основном они (российские военные – ред) работают живой силой, артиллерией и очень активно враг применяет FPV-дроны. В основном там задействованы подразделения регулярной российской армии и, в частности, подразделения "Спарта", "Сомали" и ЧПК "Вагнер". Они очень активно сейчас используют все свои силы, но мы стоим и будем стоять до конца", – подчеркнул офицер.

"Рубин" рассказал, что в Донецкой области выпало много снега и технике становится все труднее передвигаться, а дроны теряются из-за чрезмерных осадков. По его словам, из-за погодных условий и гололеда на дороге усложняется подвоз БК. В то же время "Рубин" отметил, что у противника дронов в 2-3 раза больше, чем у военных сил обороны.

Бои за Авдеевку: что известно

Украинские войска провели успешную атаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед 19 ноября.

Российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Враг пополняет "обескровленные штурмовые подразделения".

На днях российским войскам впервые якобы удалось проникнуть на танке в прозону Авдеевки. Именно на танки-камикадзе позлагается президент РФ Владимир Путин.

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