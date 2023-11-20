Офіцер спецпідрозділу "Омега" викрив брехню РФ про ситуацію в Авдіївці

Тактика ворога змінилася: кожного дня великими групами і з різних напрямків рухається противник, не рахуючи своїх втрат, зазначив офіцер.

Офіцер спецпідрозділу "Омега" з позивним "Рубін" спростував брехню РФ про те, що окупантам нібитоо вдалося прорвати оборону ЗСУ в Авдіївці, у районі промзони.

Про це "Рубін" сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" 20 листопада.

"Армія РФ щодня штурмує Авдіївку великими групами з різних напрямків, не рахуючи своїх людей. Один з особливо "кривих" наступів був на початку листопада. Тоді окупанти зазнали великих втрат, – розповів він. – Тактика противника змінилася – штурми почали набирати характеру так званих м’ясних, тобто кожного дня великими групами і з різних напрямків рухається противник, не рахуючи своїх втрат".

Офіцер снаголосив, що Авдіївку досі контролюють бійці ЗСУ. Протистоять українцям на цьому напрямку підрозділи регулярної російської армії "Спарта", "Сомалі" та ЧВК "Вагнер". Попри активність ворога, ніхто не збирається віддавати йому Авдіївку, запевнив "Рубін".

"В основному вони (російські військові – ред) працюють живою силою, артилерією та дуже активно ворог застосовує FPV- дрони. В основному там задіяні підрозділи регулярної російської армії і, зокрема, підрозділи "Спарта", "Сомалі" та ЧВК "Вагнер". Вони дуже активно зараз використовують всі свої сили, але ми стоїмо і будемо стояти до кінця", - наголосив офіцер.

"Рубін" розповів, що на Донеччині випало багато снігу і техніці стає дедалі важче пересуватися, а дрони втрачаються через надмірні опади. За його словами, через погодні умови та ожеледицю на дорозі ускладнюється підвіз БК. Водночас "Рубін" додав, що у противника дронів у 2-3 рази більше, ніж у військовиї Сил оборони.

Бої за Авдіївку: що відомо

Українські війська провели успішну атаку в районі Авдіївки та просунулися вперед 19 листопада.

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог поповнює "знекровлені штурмові підрозділи".

Днями російським військам вперше нібито вдалося проникнути на танку до промзони Авдіївки. Саме на танки-камікадзе покладається президент РФ Володимир Путін.

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