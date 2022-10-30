Оккупантам не выплачивают деньги, а дома в Северодонецке разрушены на 80% – Гайдай

У людей также есть проблемы с выездом из так называемой "ЛНР" в Россию.

В Северодонецке в Луганской области жилищный фонд разрушен на 80%. Оккупационные власти города приняли заявления о компенсации за жилье только у 38 человек, в городе остается до 10 тысяч населения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также, по словам Гайдая, боевикам в Луганской области уже не один месяц не выплачивают деньги, таможенный контроль между так называемой "ЛНР" и Россией так и не отменили.

"Вроде с 11 октября пункты пропуска между так называемой "ЛНР" и Россией отменены. На бумаге. Впрочем, жители Луганщины ежедневно жалуются даже на усиление таможенных мер в отношении них. В частности, на пункте пропуска "Довжанский" желающие выехать в РФ стоят более двух часов — ждут, пока разрешат. Возможно, у таможенников проблемы с деньгами. Как вот у боевиков, которые уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться", – рассказал он.

За четыре месяца оккупации российские захватчики не восстанавливают разрушенную инфраструктуру и дома людей.

"Никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплате компенсаций за разрушенное жилье, а люди денег так и не увидели. На текущей неделе вдруг после указания из Луганска нашлись 38 северодончан, которым вроде бы выдали деньги. И еще девять, которые тоже готовы их получить. Кто эти люди? И почему они в подавляющем меньшинстве? Хотелось бы посмотреть в лицо", — заметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА также рассказал, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также шесть – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету "Искандер-К" и два вражеских БПЛА "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два средства противовоздушной обороны и девять других важных военных объектов противника.

Ситуация в Луганской области

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается каждый день.

Трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под контролем украинских военных.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, взятие под огневой контроль такой трассы – важно нашим дальнейшим наступательным действиям ВСУ, которые, в случае успеха, позволят значительно распространить зону наших операций.

Российская армия также готовится к обороне Попасной – там строят оборонительные сооружения.

Читайте также: