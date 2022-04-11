Оккупанты еще из Грузии вывозили унитазы: в мире под посольства РФ сносят "подарки" для их мародеров

Оккупанты еще из Грузии вывозили унитазы: в мире под посольства РФ сносят "подарки" для их мародеров

Русские даже воруют шпильки для волос.

"Не могут позволить себе даже самые простые вещи" – президент Зеленский рассказал о тотальной бедности, в которую Россия загнала свой народ. Именно это, по мнению главы государства, побуждает захватчиков вывозить из Украины все, что представляет любую ценность. Именно чтобы показать миру, за чем охотится российская армия, убивая украинцев, собрались активисты сразу в нескольких городах.

Об этом говорится в ТСН.

Окровавленная одежда, детские игрушки, стиральная машина, посуда или банка "Нутеллы" — в московское посольство в Лондоне сносят "подарки" для российских мародеров. Организаторы акции говорят, хотят, чтобы мир увидел, что воруют и за что убивают российские военные в Украине.

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«Показать людям, что воруют россияне — стиральную машину, женское нижнее белье, или мой друг, который сейчас в армии, рассказал, что когда россияне выворачивали карманы, они нашли даже детские заколки, шпильки для волос...», — отмечают активисты .

Таких акций сейчас все больше по всему миру. В Бельгии среди вещей выделяется привезенный грузинскими активистами унитаз. "В 2008 году это тоже выносили из Грузии, поэтому Россия оснащена хорошо украинскими и грузинскими унитазами", — говорят активисты.

Действия российских мародеров – попавших на камеры наблюдения в Ирпене – захватчики кувалдой выламывали двери квартир в жилом комплексе, чтобы вынести все, что составляет хоть какую-то ценность. И вывезти, покинув тела товарищей, и сэкономив место для ковра или ноутбука. Такое поведение россиян президент Зеленский объясняет тотальной бедностью, в которую соседнюю страну загнали власти. «Десятки тысяч российских военных были просто в шоке от нормальной жизни. Они шокированы городами и деревнями, в которых люди жили и не нуждались. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокованы тем, что людям хватает нормальной пищи», — заявил он.

Активисты показали миру, что крадет российская армия, убивая украинцев

В настоящее время украинские власти готовятся передать западным партнерам новые санкционные списки, в которые, в частности, попала и компания "СДЭК-Глобал", которая помогала россиянам доставлять домой награбленное. Активисты, между тем, планируют новые меры, чтобы мир не забывал подлинное лицо российского агрессора.

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