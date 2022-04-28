"Оккупанты планируют присоединить Херсонскую область к Крыму" — мэр города Колыхаев

Игорь Колыхаев уверен, что российские захватчики не планируют проведение "референдума".

Во временно оккупированном Херсоне захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум. Ранее они анонсировали, что референдум состоится до 10 мая, но потом их планы изменились.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Новое время".

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“Назначены комендант области и комендант города. Они назначили нового председателя облгосадминистрации — Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову — Кобца Александра Юрьевича. Относительно "референдума". У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет "референдум". Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать. Что я вижу: "референдума" не будет. Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет”, — сказал он о ситуации в городе.

Напомним, что 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании, после захвата помещения Херсонского горсовета, представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

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На временно оккупированной территории Херсонской области российскими войсками проводится подготовка к так называемому "референдуму". Оккупанты печатают бюллетени и уточняют личные данные местных жителей. В то же время, они не позволяют украинцам выезжать за пределы захваченной ими территории.

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