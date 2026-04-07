Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику. В частности, в сутки у них минус 65 артсистем и почти 2 тыс. БпЛА.
По состоянию на 7 апреля 2026-го ВСУ уничтожили 1 305 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России в войне:
личного состава — около 1 305 470 (+980) человек
танков — 11 841 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 24 364 (+4) ед.
артиллерийских систем — 39 562 (+65) ед.
РСЗО — 1 722 (+3) ед.
средства ПВО — 1340 (+2) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 223 341 (+1 945) ед.
крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 87 862 (+248) ед.
специальная техника — 4 115 (+3) ед.
Как сообщалось, Кремль запустил в России «тихую мобилизацию». Главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш отмечает, что сейчас новая система позволяет властям регулярно пополнять армейские подразделения без массовых мобилизационных кампаний, как это было в 2022 году.