Утраты России.

Реклама

По состоянию на 7 апреля 2026-го ВСУ уничтожили 1 305 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне:

личного состава — около 1 305 470 (+980) человек

танков — 11 841 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 24 364 (+4) ед.

артиллерийских систем — 39 562 (+65) ед.

РСЗО — 1 722 (+3) ед.

средства ПВО — 1340 (+2) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 223 341 (+1 945) ед.

крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 87 862 (+248) ед.

специальная техника — 4 115 (+3) ед.

Как сообщалось, Кремль запустил в России «тихую мобилизацию». Главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш отмечает, что сейчас новая система позволяет властям регулярно пополнять армейские подразделения без массовых мобилизационных кампаний, как это было в 2022 году.

Реклама