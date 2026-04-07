Война
544
1 мин

Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику. В частности, в сутки у них минус 65 артсистем и почти 2 тыс. БпЛА.

Елена Капник
Утраты России. / © Associated Press

По состоянию на 7 апреля 2026-го ВСУ уничтожили 1 305 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне:

  • личного состава — около 1 305 470 (+980) человек

  • танков — 11 841 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 364 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 39 562 (+65) ед.

  • РСЗО — 1 722 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1340 (+2) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 223 341 (+1 945) ед.

  • крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 87 862 (+248) ед.

  • специальная техника — 4 115 (+3) ед.

Как сообщалось, Кремль запустил в России «тихую мобилизацию». Главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш отмечает, что сейчас новая система позволяет властям регулярно пополнять армейские подразделения без массовых мобилизационных кампаний, как это было в 2022 году.

