Президент Еврокомиссии пообещала увеличить объемы экспорта электроэнергии в Украину

Всего с 24 февраля Украина получила от ЕС и стран-членов более 19 миллиардов евро помощи.

Европейский Союз работает над увеличением объемов электроэнергии для экспорта в Украину, а также Молдову и другие страны Европы, страдающих от агрессии РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский Союз работает над тем, чтобы увеличить объем электроэнергии, которую мы можем продавать в Украину, Молдову и остальные страны Европы. Это очень важно, поскольку нужно поддерживать функциональность украинских электросетей, несмотря на российские бомбы", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что 40 крупных генераторов, которые предоставили 30 больницам в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях, а еще раньше 800 генераторов были доставлены по всей стране.

В общей сложности, по ее словам, ЕС и страны-члены с 24 февраля предоставили Украине более 19 миллиардов евро помощи. В настоящее время в ЕС решается вопрос о продлении финансовой поддержки в 2023 году.

Напомним, 13 декабря стало известно, что послы стран Европейского союза единогласно согласовали пакет финансовой помощи для Украины в 18 млрд евро.

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