Приказ о подрыве Каховской ГЭС отдавал лично Путин — ГУР

В ГУР заявили, что подрыв Каховской ГЭС — это теракт, соразмерный с приказом начать полномасштабную войну против Украины.

Российские захватчики заменяли Каховскую ГЭС сразу же после ее оккупации, а приказ ее взорвать отдавал лично диктатор Владимир Путин.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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"Оккупанты перешли к минированию плотины и ГЭС фактически сразу после захвата, боясь контрнаступления украинских войск, готовясь к разнообразным сценариям. Они очень долго готовили этот террористический акт. И недавно было принято окончательное решение о его реализации", — заявил Юсов.

Представитель ГУР выразил уверенность, что решение о подрыве дамбы принималось на самом высоком уровне.

"Я лично убежден, что персонально Владимир Путин предоставил этот приказ и это распоряжение", — сказал он.

Юсов заявил, что это его личное мнение, а также добавил, что подрыв Каховской ГЭС — это теракт, соразмерный с приказом начать полномасштабную войну против Украины.

"Ни одно среднее звено или даже ни одно военное руководство на себя такой ответственности не взяло бы, особенно в закрытом обществе в условиях диктатуры. Это персональное решение диктатора, но ответственность несет все государство-террорист", — подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС "по указанию из Кремля — из кабинета Путина".

Кроме того, мы ранее информировали, Каховскую ГЭС, вероятнее всего, разрушил взрыв изнутри. Удар извне вряд ли мог повлечь такие последствия.

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