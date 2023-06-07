Лукашенко помиловал девушку экс-опозиционера Протасевича Софию Сапегу: она заявила о "подарке"

Бывшая девушка белорусского экс-опозиционера Романа Протасевича София Сапега вышла из тюрьмы. Белорусский диктатор Лукашенко помиловал россиянку.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

В среду, 7 июня, стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софию Сапегу и передал ее губернатору Приморского края РФ.

Бывшая оппозиционерка слезно поблагодарила диктатора за то, что ее сначала незаконно задержали, а потом помиловали. Поступок Лукашенко она назвала "подарком и вторым шансом".

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне дали второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", — сказала Сапега.

Дело Протасевича и Сапеги: что известно

В Минске 23 мая 2021 года под вымышленным предлогом принудительно посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

Однако уже впоследствии Протасевич сумел выйти из-под стражи и в мае 2022 женился на новой девушке. Софию Сапегу режим Лукашенко приговорил к 6 годам лишения свободы.

В мае 2023 года экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича белорусский суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

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