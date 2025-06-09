Перешел ли враг границу на Днепропетровщине: в Нацгвардии ответили

Участок вблизи админграницы между Донецкой и Днепропетровской областями Фото: DeepStateMap

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Российская армия не пересекла админграницу между Донбасом и Днепропетровщиной в зоне ответственности бригады «Спартан».

Об этом 9 июня в эфире «Суспільне. Студия» рассказал офицер третьей бригады Нацгвардии Украины «Спартан» Игорь Шафигулин.

Что происходит на границе Донбасса и Днепропетровщины

По словам офицера бригады «Спартан» Игоря Шафигулина, в зоне ответственности подразделений бригады российская армия границу между Донецкой и Днепропетровской областями не пересекла.

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«Могу ответить с уверенностью, что в зоне ответственности подразделения враг еще не пересек, и мы все делаем, чтобы оно не приближалось к границам с Днепропетровской областью», — сообщил он.

В то же время враг усиливает количество обстрелов и штурмов в этом направлении. По словам офицера, за последние несколько недель активность атак увеличилась.

«Враг пытается максимально плотно работать по нашим позициям. Увеличилось количество пехотных штурмов, пытающихся выбить нас с позиций. Они в течение дня, ночью пытаются накопиться, и когда их 4-5 дошло до какой-то точки, они уже штурмовать», — рассказал военный.

Ответ на заявления Минобороны РФ о «прорыве»

Накануне в Генштабе и ОСУО «Хортица» опровергли заявления Минобороны РФ о том, что подразделения одной из дивизий РФ достигли границы между Донецкой и Днепропетровщиной. Как сказал спикер оперативно-тактической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, продолжающиеся бои в пределах Донецкой области.

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Трегубов подчеркнул, что российских военных нет ни на территории Днепропетровской области, ни на границе между областями.

«Они проводили несколько ИПСО. Снимали несколько видео, где вроде бы они устанавливают флаг где-то на границе, это где-то неделю назад было. Вчера уже сообщало минобороны РФ», — рассказал Виктор Трегубов.

Позже утром 9 июня о продвижении противника на Покровском направлении в районе сел Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка и Успеновка сообщили аналитики проекта Deep State. По данным в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за сутки находились 47 боев, в том числе в районе Орехового.

Напомним, россияне мощно обстреливают Константиновку. Как заявляют украинские военные эксперты, враг стремится захватить Константиновку в Донецкой области, ведь эта территория необходима как плацдарм для развертывания всех наступательных операций на Днепропетровском направлении.

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