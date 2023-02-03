"Путин готовился воевать не с Украиной": Пионтковский раскрыл планы РФ

Президент России Владимир Путин рассматривал полномасштабное вторжение в Украину лишь как подготовку к войне с НАТО. Его следующими целями могли стать страны Балтии, но Украина помешала этому сценарию.

Об этом рассказал в эфире канала "Freeдом" российский политолог и публицист Андрей Пионковский.

"Путин за несколько дней до начала полномасштабной войны, между 5 и 24 февраля, после возвращения из Пекина, был в эйфорическом состоянии, уверен в своей победе… Он сделал на пресс-конференции неожиданное признание. Он сказал - мы понимаем, что уступаем НАТО на конвенциональном уровне, но превосходим на ядерном, у нас чудо-оружие. Он был искренне в этом уверен и раскрыл все планы", - отметил Пионтковский.

По его словам, план Путина "был с самого начала не войны с Украиной, а войны с Западом".

"Украину он должен был пройти за несколько дней, взяв Киев. И после этого, в ореоле своей великой победы, стать на границе Балтии и Польши, стран НАТО, и повторить их знаменитую формулу - "собирайте свои манатки и убирайтесь вон". И начать войну с НАТО. План был такой - Украину он проходил как танк, вступал в Прибалтику. Понимая, что на конвенциональном уровне НАТО сильнее, в решающий момент он вытащит свою ядерную бомбу, замахает ей и скажет - сдавайтесь и капитулируйте, или я применю ядерное оружие. Может даже и ударил бы по одному из европейских городов или крупному соединению. Такова была доктрина Путина-Патрушева использования ядерного оружия", - объяснил эксперт.

Как подчеркнул Пионтковский, Украина спасла мир от этого сценария своим героическим сопротивлением, и теперь Путину "не до наполеоновско-гитлеровских планов".

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что элитам РФ плевать уже на результаты войны против Украины, и они готовятся к гражданской войне в России за перераспределение собственности с помощью частных армий.

Российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свои источники сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его соратники разрабатывают план побега в Латинскую Америку на случай поражения в войне и госпереворота.

По итогам опроса аналитического центра Atlantic Council, 46% экспертов по внешней политике выразили мнение, что к 2033 году Россия может стать несостоявшимся государством или же просто распасться.

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