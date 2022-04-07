Расследовать военные преступления Путина и его приспешников будут в Германии

Чтобы подозреваемые оказались на скамье подсудимых, их могут объявить в розыск через Интерпол.

В Германии подали заявление в немецкую генпрокуратуру с требованием изучить обстоятельства российских преступлений против украинцев и наказать виновных. Между тем, немецкая разведка перехватила разговоры российских военных в Буче и подтвердила – массовые убийства носили системный характер.

Об этом говорится в ТСН.

У Германии уже есть опыт процессов над международными военными преступниками. Так, в начале этого года здесь осудили сирийского врача, который издевался и мордовал военнопленных в Сирии. А заявление против российских военных преступников, среди них Владимир Путин и Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, подали два бывших немецких министра. Это экс-министр внутренних дел Германии Гергард Баум и экс-министр юстиции Сабине Лойтгойзер-Шнарренбергер. Свое заявление в немецкую генпрокуратуру они представили сегодня в Берлин. Там иск против конкретных людей – всего 33 человека. Все члены российского Совбеза, а также командиры и части армии.

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Само расследование немецкая генпрокуратура начала еще раньше. Однако в этом заявлении перечислены конкретные имена. И это идет в разрез с утверждением, что в войне виноват только Путин и властная верхушка, поскольку немецкие инициаторы требуют расследования не только против власти, но и против командиров на местах и конкретных солдат. Среди преступлений перечислены обстрел роддома и драмтеатра в Мариуполе, убийства в Буче, нападения и телевизионная башня в Киеве или Запорожская АЭС.

Чтобы подозреваемые оказались на скамье подсудимых, их могут объявить в розыск через Интерпол. И только Путин, Лавров и Медведев обладают иммунитетом и по такому ордеру их арестовать не смогут.

«И потому наша цель – как можно скорее донести до злоумышленников, что все они должны. Ничего не забудется, это будет расследовано сейчас, и это должно быть расследовано, и это должны расследовать также немцы, и последствия должны быть видны для потенциальных виновников в будущем», — объясняет Гергард Баум.

Между прочим уже сами немцы могут подтвердить – убийства мирных жителей в Буче не случайность и не эксцессы отдельных солодов, это намерение и система. Об этом заявила сегодня германская разведка, ссылаясь на перехваченные разговоры российских военных. Там они говорят о зверствах как о чем-то обыденном. Также детали разговоров соответствуют реальному местонахождению тел, например, в одном разговоре россияне говорят о застреленном человеке на велосипеде. Об этом представители разведки заявили на закрытом заседании комитета бундестага. Они также сообщили, что в Буче сверяли наемники частной армии Вагнера.

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Тем временем прекратить покупать российские энергоносители и остановить финансирование российской войны требовали здесь в Берлине накануне. Это была очень впечатляющая акция. Тысячи людей легли перед немецким Бундестагом, указывая на массовые убийства мирных украинцев в Украине. Вся лужайка перед парламентом была покрыта людьми. В это время звучали названия Буча, Гостопеля, Ирпеня, Мариуполя. Многие плакали.

Такие акции в память жертв российских зверств в Украине прошли в нескольких европейских городах. В частности, в Варшаве, Вильнюсе и Тбилиси. Там люди также легли на землю со связанными руками, как обнаружили многих жертв в городах возле Киева. В Грузии акция называлась "Кто станет следующим?"

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