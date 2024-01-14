РФ ожесточенно атакует на семи направлениях: главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 14 января, на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В общей сложности россияне нанесли 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 3 атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Синьковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отражены 14 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Бахмутском направлении отражены 5 атак противника вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении отражены 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь россияне при поддержке авиации 15 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении отражены 9 атак вблизи Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся непосредственно центр Херсона и населенный пункт Станислав Херсонской области. Из реактивных систем залпового огня враг совершил обстрелы в районах Тягинки, Ивановки, Ингульца, Никольского, Садового, Чернобаевки и Станислава Херсонской области.

Плацдарм на левом берегу Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. В Генштабе заверили, что ВСУ и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также ПВО уничтожило одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средству противовоздушной обороны и 2 складам боеприпасов противника.

Ранее в ВСУ назвали ключевое направление оккупантов на востоке.

Читайте ведущие новости дня: