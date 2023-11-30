Россияне снова ударили по Херсонщине: есть тяжело раненые

Россияне ударили по Тягинце в Бериславском районе Херсонской области. Там ранены три человека.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"В результате российского обстрела Тягинки пострадали три человека. 65-летний мужчина получил тяжелые ранения. Состояние двух женщин, 64 и 73 лет, оценивают как средней тяжести. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 ноября российские войска обстреляли село Дарьевка Херсонской области, ранив четырех человек.

Кроме того, 30 ноября российская армия по артиллерии обстреляла Садовое вблизи Херсона. Погибли три человека.

Впоследствии стало известно, что в Бериславе Херсонской области 30 ноября россияне ударили вблизи административного здания. Там также тяжело ранены.

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