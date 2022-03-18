Российские оккупанты все чаще совершают самоубийства и калечат сами себя — Генштаб

Личный состав противника деморализован.
Морально-психологическое состояние российских военных находится на низком уровне: они отказываются воевать, а некоторые совершают самоубийство и калечат сами себя.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что известно о фактах отказа отдельных военнослужащих России от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны.
Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.
Напомним, в Сети обнародовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает, что написал отказ воевать на передовой из-за огромных потерь армии РФ и неподготовленности к боевым действиям. По его словам, также написали рапорты 170 сослуживцев.
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