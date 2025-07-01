Силы обороны нанесли удар по пункту управления армии РФ — детали

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Силы обороны Украины 30 июня нанесли успешный удар по пункту управления 8-й общевойсковой российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил 1 июля вечером.

«Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции по Покровскому и Торецкому», — добавили там.

Реклама

Также Генштаб отметил, что Силы обороны Украины и дальше будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил России.

«Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и продолжительный мир. Продолжение следует…» — сообщили в Генштабе.

Напомним, 30 июня во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. был атакован район расположения штаба 8-й гвардейской армии РФ. Тогда же отмечали, что в результате был ликвидирован временно исполняющий обязанности командующего армией — полковник Руслан Горячкин.

также глава ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко заявил, что во временно оккупированном Донецке произошла прицельная атака по российским военным и сообщил, что в Луганске 1 июля под удар дронов попала логистика россиян.

Реклама

Читайте также