Согласованные гуманитарные коридоры сработали — Зеленский

Удалось вывезти 12 тысяч 709 человек.

Гуманитарные коридоры, которые были, кстати, согласованы – они сработали.

Об этом в очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Удалось вывезти сегодня 12 тысяч 729 человек.

Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске.

"При каждой награде я повторяю нашим друзьям, нашим партнерам заграницей о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев, потому что это – не только для Украины, это – для всех вас в Европе.

Зло, целенаправленно бомбящее мирные города, зло, обстреливающее даже машины скорой помощи, подрывает даже больницы — не сможет остановиться на одной стране, если будет иметь силы идти дальше. Сказал об этом на очень важной акции в поддержку нашего народа, организованной в Европе. Более ста тысяч человек на площадях Италии и других стран континента собрались на митинг за нас, за Украину и против российской агрессии.

Миллионы людей услышали мое обращение еще и потом благодаря трансляции и записям.

У нас сейчас самая большая в истории Украины поддержка миром наших стремлений и нашей независимости", — сказал глава украинского государства.

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