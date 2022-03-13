Согласованные гуманитарные коридоры сработали — Зеленский

Удалось вывезти 12 тысяч 709 человек.
Гуманитарные коридоры, которые были, кстати, согласованы – они сработали.
Об этом в очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Удалось вывезти сегодня 12 тысяч 729 человек.
- Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске.
"При каждой награде я повторяю нашим друзьям, нашим партнерам заграницей о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев, потому что это – не только для Украины, это – для всех вас в Европе.
Зло, целенаправленно бомбящее мирные города, зло, обстреливающее даже машины скорой помощи, подрывает даже больницы — не сможет остановиться на одной стране, если будет иметь силы идти дальше. Сказал об этом на очень важной акции в поддержку нашего народа, организованной в Европе. Более ста тысяч человек на площадях Италии и других стран континента собрались на митинг за нас, за Украину и против российской агрессии.
Миллионы людей услышали мое обращение еще и потом благодаря трансляции и записям.
У нас сейчас самая большая в истории Украины поддержка миром наших стремлений и нашей независимости", — сказал глава украинского государства.
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