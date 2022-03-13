Гуманітарні коридори, які були погоджені, спрацювали - Зеленський

Вдалося вивезти 12 тисяч 709 людей.

Гуманітарні коридори, які були, до речі, погоджені - вони спрацювали.

Про це у черговому звернені заявив президент України Володимир Зеленський.

Вдалося вивезти сьогодні 12 тисяч 729 людей.

Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра вдень. Через складність маршруту довелося заночувати в Бердянську.

"За кожної нагороди я повторюю нашим друзям, нашим партнерам закордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави, для України, для людей, для українців, тому що це - не тільки для України, це - для всіх вас у Європі.

Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, зло, яке обстрілює навіть машини швидкої допомоги, підриває навіть лікарні - не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі. Сказав про це на дуже важливій акції на підтримку нашого народу, яку організували у Європі. Понад сто тисяч людей на площах Італії та інших країн континенту зібралися на мітинг за нас, за Україну і проти російської агресії.

Мільйони людей почули моє звернення ще й потім, завдяки трансляції і записам.

Ми зараз маємо найбільшу в історії України підтримку світом наших прагнень і нашої незалежності", - сказав глава української держави.

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