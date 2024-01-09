У Минобороны остался один контракт с компаниями Гринкевича, его тщательно проверят

Соглашение касается поставки питания военным в Николаевской и Херсонской областях и оно последнее из тех, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформировывают.

У Министерства обороны остался только один контракт с компаниями, аффилированными с семьей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины полковник Виталий Половенко в Facebook.

"Только что вышел с рабочего совещания Минобороны по расторжению контрактов с фирмами, аффилированными с семьей Гринкевичей. У МОУ остался только один контракт с такой компанией. Он действует с 1 января по 1 апреля", – говорится в сообщении.

Виталий Половенко добавил, что это соглашение касается поставки питания военным в Николаевской и Херсонской областях и оно последнее из тех, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформировывают.

"Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на Прозоро – до того, как нам стало известно об арестах и ​​задержаниях. Мы уже начали тщательные служебные проверки", – отметил замминистра обороны.

Половенко также рассказал, что одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая – контракт, третья – качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.

"Сейчас важным приоритетом является продовольственное обеспечение защитников. Впрочем, если появятся хоть какие-то основания расторгнуть этот последний контракт досрочно – мы немедленно это сделаем", – подчеркнул он.

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Ранее в Министерстве обороны сообщили о расторжении договоров с компаниями Игоря Гринкевича, после того, как стало известно о его задержании за попытку дать взятку сотрудничеству Дердавного бюро расследований.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал последние новости в украинском информационном пространстве о задержании и уголовных делах.

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